Batteria antiaerea di fabbricazione russa abbatte un Apache americano - Video

Nelle scorse ore sui social ha cominciato a circolare insistentemente un filmato amatoriale che mostrerebbe l'abbattimento di un elicottero modello AH-64 Apache, in dotazione agli Stati Uniti d'America, da parte di una batteria antiaerea di fabbricazione russa modello Osa (Vespa, in lingua italiana).

Sebbene l'autenticità del filmato non sia ancora stata confermata, è possibile constatare che, in effetti, esso mostra un elicottero infiammarsi in lontananza per poi precipitare al suolo, colpito appunto da un razzo.

L'episodio sarebbe stato ripreso nel corso del mese di novembre durante uno scontro che avrebbe avuto luogo nella Penisola araba.

Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA — Last Defender (@LastDef) 29 ноября 2019 г.

​Il sistema di difesa anti-aerea Osa

Il modello 9K33 Osa, messo a punto negli anni Settanta, è una piattaforma anti-aerea mobile che può colpire bersagli volanti che si trovino a volare a bassa altitudine, nel raggio di circa 12 chilometri.

Esso viene utilizzato dalle forze armate di diversi paesi del mondo, tra cui molte nazioni appartenenti all'ex Unione Sovietica, dell'Asia e dell'America Latina.