IA-Uomo 4-1: campione sudcoreano di GO si ritira dopo sconfitta contro una macchina

La sconfitta contro un'intelligenza artificiale ha portato il campione mondiale di GO, un gioco da tavolo simile alla dama e agli scacchi, a ritirarsi per sempre dalle competizione

Per Lee Se-Dol, campione sudcoreano del gioco da tavolo Go, simile alla dama e agli scacchi, la sconfitta contro un'intelligenza artificiale realizzata da DeepMind stata troppo difficile da digerire, tanto da portarlo al ritiro prematuro dalle competizioni.

"L'intelligenza artificiale DeepMind è invincibile", con questa frase Lee ha dato il suo addio al GO. La sconfitta, maturata tre anni fa con il punteggio perentorio di 4-1 in favore dell'IA, aveva portato il numero 1 al mondo di GO a definire AlphaGo, questo il nome della macchina "invincibile" e dotata di "capacità divine".

"Anche se sono diventato il giocatore numero 1 al mondo, ci sono entità impossibili da battere", ha dichiarato Lee, che dopo questa umiliazione si è ripromesso di non giocare mai più.

E pensare che poco tempo fa è stata presentata AlphaGo Zero, la versione aggiornata di AlphaGo, che si è sbarazzata dell'originale con l'incredibile punteggio di 100 a 0.