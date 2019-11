ET telefona a casa di Elliot 37 anni dopo: il capolavoro di Spielberg torna con un cortometraggio

Inaspettatamente, è stato rilasciato online un sequel di E.T. l'extraterrestre, capolavoro del 1982 di Steven Spielberg.

Per l'occasione, l'emittente via cavo Xfinity ha riunito la storica coppia in un cortometraggio che mostra come ET ritorna sulla Terra per riconnettersi con il suo storico amico Elliot (Henry Thomas, che ora è sposato e ha due figlio.

Il film, che è stato realizzato con la supervisione dello stesso Spielberg, ci mostra un confuso ET viene introdotto alle nuove tecnologie, tra cui internet e la realtà virtuale, con Elliot che gli spiega come "molto è cambiato dall'ultima volta" in cui l'alieno era stato sulla Terra.

Il cortometraggio, dal titolo "Una riunione per le vacanze" (A Holiday Reunion in lingua originale ndr), è stato rilasciato ieri in occasione del Giorno del ringraziamento, una delle più importanti feste negli Stati Uniti, e sarà mostrato nei cinema prima dell'inizio dei vari spettacoli fino al 5 gennaio.

E.T. l'extraterrestre

Alla sua uscita, nel 1982, il film di Steven Spielberg E.T. l'extraterrestre fece registrare un boom di incassi, pari a 800 milioni di dollari.