Il Cybertruck di Tesla entrerà nella scuderia della polizia di Dubai

La scorsa settimana, Tesla ha presentato il suo tanto atteso SUV ad un evento in diretta streaming da Los Angeles.

La polizia di Dubai ha svelato il veicolo che entrerà a far parte della sua 'flotta di lusso' e sarà nientemeno che il Cybertruck, presentato la scorsa settimana dalla Tesla Motors di Elon Musk.

Stando a quanto dichiarato dal capo della polizia locale, Abdullah Khalifa Al Marri, il Cybertruck contribuirà nel garantire la sicurezza in luoghi di grande attrattiva turistica come il Burj Khalifa, il Boulevard Mohammed Bin Rashid, la Jumeirah Beach Residence e La Mer.

​L'ultimo arrivato in casa Tesla andrà ad aggiungersi ad una scuderia estremamente prestigiosa per la polizia di Dubai, che può annoverare tra le sue fila vetture del calibro della Aston Martin One-77, della Bentley Continental GT, della Bugatty Veyron, deella Ferrari FF e della Lamborghini Aventador.

Al momento non è chiaro quando le forze dell'ordine di Dubai potranno ricevere il nuovo SUV di Tesla, sebbene la produzione non dovrebbe cominciare prima del biennio 2021-2022.

Una presentazione tutt'altro che perfetta

Durante l'evento di presentazione di Cybertruck, tenutosi la settimana scorsa in diretta streaming da Los Angeles, non tutto è andato come il CEO di Tesla Motors aveva preventivato.

Al momento di mettere alla prova i vetri infrangibili del veicolo, infatti, Musk deve essere rimasto molto deluso nell'osservare come questi venivano rotti da una sfera di metallo di dimensioni decisamente contenute.

Il costo del Cybertruck, che ha già ricevuto circa 200.000 preordini, dovrebbe aggirarsi sui 39.900 dollari al lancio per il modello con un solo motore, mentre quello più potente, che ne presenta due, dovrebbe costare circa 69.000 dollari.