Santa Greta! La Thunberg in Svezia si studia durante l'ora di religione

Continua a farsi strada, in Svezia e non solo, il culto idolatrico dell'attivista svedese Greta Thunberg. Stando alle ultime, la giovane ambientalista sarebbe diventata protagonista di un capitolo di un libro di testo per la scuola.

In Svezia la giovane ambientalista Greta Thunberg si è guadagnata un posto speciale in un corso digitale di religione e filosofia per le classi dalla settima alla nona.

A riportare la particolare notizia è il quotidiano svedese Samhällsnytt, che racconta come alla 16enne svedese è stato dedicato un intero capitolo dal titolo: "Il Clima".

Durante il corso ai discenti sarà offerta una descrizione piuttosto simpatetica della Thunberg, con particolare enfasi sull'infanzia della ragazza in un nucleo familiare, dove "la creazione è sempre stata al centro".

La bomba culturale sul clima scatenata dalla Thunberg, si spiega nel corso, ha ispirato e incoraggiato tantissimi alunni da ogni parte del mondo a non presentarsi a scuola per marciare in favore di una lotta per l'ambiente più serrata da parte dei governi dei rispettivi paesi

Greta, sostengono gli autori del libro, è una sorta di "sveglia" che "ci permette di discutere, di parlare e di riflettere su quello che sta succedendo nel nostro mondo".

"Greta è praticamente descritta come una santa", ha raccontato uno studente al Samhällsnytt, sostenendo che in realtà il volume dia una visione della Thunberg piuttosto parziale e faziosa.

Il manuale per i futuri 'apostoli del gretismo'

Gli studenti, tra le altre cose, saranno 'addestrati' a confutare ogni sorta di critica nei confronti dei dettami di Greta, realizzando anche delle caricature per prendere in giro i suoi detrattori.

In uno degli esercizi previsti dal corso, ai discenti viene richiesto di illustrare con un'immagine o un disegno la frase "Non si scherza così facilmente con Greta", parafrasando un meme diventato diversi anni fa virale, specie nel mondo anglosassone, e riguardante uno dei protagonisti della nota pellicola Il Signore degli Anelli.

L'editore del manuale, la casa Liber, una delle più grandi del settore in Svezia, si è detta molto soddisfatta dell'iniziativa e ha rivelato che la maggior parte degli insegnanti che finora hanno adottato il testo hanno lasciato dei feedback positivi.

"Per noi è importante offrire materiali d'insegnamento che riflettano l'età contemporanea", ha spiegato un rappresentante dell'azienda Samhällsnytt.

Un "profeta biblico"

Del resto, sembrerebbe che lodare la figura della Thunberg e paragonarla a quella di una sorta di "profeta biblico" sia diventato una sorta di sport nazionale nel suo paese d'origine.

E non è un modo di dire: recentemente, l'arcivescovo di Svezia, Antje Jackelén, la ha paragonata proprio ad un profeta, arrivando persino a definirla "il successore di Gesù Cristo".