Ministero della Difesa russo mostra il filmato del lancio di un missile balistico Topol-M

La Difesa russa ha rilasciato un video sul social network VKontakte che mostra il test di un missile balistico intercontinentale Topol-M.

Il lancio, che il dicastero aveva già comunicato di aver portato a termine con successo nella giornata di ieri, è stato effettuato presso il sito di Kapustin Yar, nella regione di Astrakhan, circa 1400 km a Sud di Mosca.

In qualità di obiettivo simulato, per la testata, è stato scelto un bersaglio localizzato in Kazakhstan, che è stato centrato in pieno.

Il video mostra come il Topol-M viene sparato in aria e poi sparisce al di là di una fitta coltre di nubi.

L'ultimo esperimento su questo tipo di missile balistico era stato eseguito alla fine del mese di settembre nel cosmodromo di Plesetsk.

Il Topol-M

Il missile balistico intercontinentale Topol-M è stato sviluppato tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta.

In condizioni normali, è in grado di trasportare una testata da 800 chilotoni, pari alla potenza distruttiva di circa 800.000 tonnellate di dinamite, circa 40 volte in più della bomba nucleare che colpì la città giapponese di Nagasaki nel 1945, durante il Secondo conflitto mondiale.