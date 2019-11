Trump in visita non annunciata in Afghanistan parla delle trattative con i Talebani

Il presidente americano Donald Trump si è recato oggi alla base aerea degli USA Bagram, in Afghanistan. Come riporta il servizio stampa di Trump, i talebani vogliono siglare un accordo di pace con gli USA.

Gli Stati Uniti ed il gruppo radicale dei Talebani hanno rinnovato le trattative sul cessate il fuoco in Afghanistan.

“I Talebani vogliono siglare un accordo. Vediamo se lo faranno”, cita le parole di Donald Trump il servizio stampa della Casa Bianca dopo il vertice con il suo omologo afghano Ashraf Ghani. Inoltre, il leader americano ha riferito che gli USA diminuiranno significamente il suo contigente nel Paese e sul territorio afghano rimarranno 8.600 soldati.

Il presidente degli Stati Uniti si è recato a sorpresa in visita in Afghanistan nella giornata di giovedì, in occasione del Giorno del Ringraziamento, accompagnato da sua moglie Melania, dal consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien e dal capo di stato maggiore Mark Milley.

Trump ha tenuto un incontro con il presidente afghano Ashraf Ghani ed ha anche cenato con i soldati statunitensi in servizio nel Paese.

Il 24 agosto scorso è stato reso noto che durante il nono round dei negoziati tra le delegazioni degli Stati Uniti e quella dei Talebani nella capitale del Qatar di Doha sarebbe stata raggiunta un’intesa sulle tempistiche del ritiro delle truppe straniere e l’inzio delle trattative di pace infra-afghane. Tuttavia, dopo una serie di attentati in Afghanistan compiuti dai talebani, il presidente americano ha deciso di annullare gli incontri con i rappresentanti dei talebani e sospendere le trattative.