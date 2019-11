Sputnik Estonia denuncia tentavi di "far fuggire" l'agenzia dal paese

Oltre alla pressione diretta nei confronti dei giornalisti, sono di recente diventati più frequenti i tentativi di natura finanziaria ai danni dell'operato dell'agenzia:

"A fine ottobre da parte delle filiali estoni delle banche in carico sono state bloccate le transazioni bancarie per il pagamento dei salari ai dipendenti di Sputnik Estonia, nonché i versamenti d'imposta e le transazioni per il pagamento del canone di locazione dei locali" - si legge nella dichiarazione.

Viene sottolineato che anche altre strutture bancarie a cui si era rivolta l’agenzia hanno rifiutato di eseguire le operazioni. Allo stesso tempo nel corso di quasi quatto anni di lavoro di Sputnik in Estonia i bonifici non hanno sollevato domande da parte delle banche locali.

Le pressioni sulle strutture bancarie e le parti contrattuali di Sputnik vengono esercitate dallo statale “Ufficio per il riciclaggio di denaro” (RAB) del Dipartimento della polizia e della guardia di frontiera.

Nella sede estone lavorano 35 impiegati, 33 dei quali sono cittadini estoni che lavorano tramite contratti con MIA ROSSIYA SEGODNYA. I pagamenti fiscali mensili dell'agenzia al bilancio estone ammontano a quasi 30 mila euro.