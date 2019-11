Raro ritratto di Mozart venduto all'asta per 4 milioni di euro

Il ritratto del giovane maestro è un olio su tela eseguito su commissione del funzionario della Repubblica di Venezia Pietro Lugiati nel 1770. Il quadro raffigura il tredicenne Mozart con una giubba lunga rossa ed una parrucca bianca, seduto davanti al clavicembalo con una partitura.

Astrid Centner-d'Oultremont, il direttore del dipartimento di opere antiche della sede parigina di Christie's, ha fatto notare nel comunicato della casa d'asta che l'identità dell'artista non è stata stabilita in maniera affidabile, ma il lavoro viene attribuito al pittore veronese Giambettino Cignaroli.

Tuttavia, esiste una versione secondo la quale il ritratto fu compiuto da un altro pittore italiano Saverio Dalla Rosa, nipote di Cignaroli.

Di grande interesse per gli specialisti è l’opera musicale, le cui note sono scritte nella partitura davanti al giovane Mozart. La melodia è conosciuta come Allegro of Verona, KV 72a in G Major, ma secondo alcuni esperti, questa opera musicale in ottica di sonorità assomiglia ad un’opera del compositore veneziano Baldassare Galuppi. Altri ritengono che sia un’opera persa di Mozart stesso.

Il ritratto rimase in custodia di Lugiati fino alla sua morte nel 1788, dopodichè venne affidato all’Accademia Filarmonica di Verona. Dal 1962 il quadro faceva parte della collezione privata della famiglia del pianista e direttore d’orchestra svizzero Alfred Cortot.

La quo iniziale della casa d’asta per questo dipinto di Mozart attribuito a Cignaroli partiva da 800.000 euro.

Nel mese di ottobre è stato venduto all'asta da Actéon a Senlis, a nord di Parigi, il dipinto di Cimabue "Il Cristo deriso". Battuto per 24 milioni di euro è diventato il dipinto "primitivo" più costoso al mondo.