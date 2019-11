Trump: vittoria a valanga nelle presidenziali 2020, l'impeachment?'Una stro*zata

Durante un comizio in Florida il presidente americano ha attaccato i democratici, promotori dell'impeachment, mentre la commissione sui servizi segreti della Camera dei Rappresentanti ha rilasciato nuove trascrizioni delle testimonianze in vista della prossima fase dell'inchiesta.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha utilizzato quella che è stata annunciata una manifestazione del "ritorno a casa" a Sunrise, in Florida, avvenuta martedì sera, per intervenire contro la procedura d'impeachment intrapresa nella Camera dei Rappresentanti dai democratici, che controllano questo ramo del Congresso.

Compiacendosi per il cambio di residenza in Florida, Trump si è rivolto ai suoi sostenitori per circa 90 minuti dicendo:

"Prima c'era la bufala della Russia... ora gli stessi democratici stanno spingendo uno scombussolato impeachment. Ridicolo. Portano avanti questa caccia alle streghe. Tutti dicono che è davvero una stro.zata", ha affermato davanti ad una folla di circa 20mila persone.

​"Il ministro degli Esteri ucraino ha dichiarato, e cito, che l'ambasciatore Sondland non ci ha detto, e certamente non me lo ha detto, di un legame tra l'assistenza e le indagini ... Non ho mai attribuito un legame diretto tra le indagini e l'assistenza per la difesa", NBC news cita le parole di Trump durante la manifestazione.

"OK, cosa significa, sapete cosa significa, significa che non abbiamo fatto nulla. Non abbiamo fatto nulla di male", ha detto Trump.

Il presidente ha continuato ad attaccare i democratici:

"Molte cose brutte stanno capitando a loro. Vedete cosa avviene nei sondaggi?"

Trump ha predetto che le udienze per l'impeachment avrebbero avuto un effetto nefasto al consenso del Partito Democratico nelle elezioni presidenziali del prossimo anno, sia a livello nazionale che in Florida.

"I pazzi democratici stanno precipitando in un baratro. Quel baratro inizierà proprio qui nel grande Stato della Florida", ha detto.

Ha aggiunto che i democratici vogliono solo "dividere la nostra nazione".

Trump ha affermato di aver "tenuto saldamente testa in queste ultime due settimane" e la gente sostiene che l'intera faccenda dell'impeachment è "davvero una stro.zata".

A settembre, Trump ha ufficialmente cambiato la sua residenza principale da Manhattan a Palm Beach, in Florida, e ha detto che non vedeva l'ora di votare in questo Stato.