Star Wars: l’Ascesa di Skywalker. Le rivelazioni di J.J. Abrams

Ci siamo, o quasi, ‘Star Wars l’Ascesa di Skywalker’ uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 18 dicembre (il 20 negli Usa). C’è chi non si è perso neppure uno solo dei 4 teaser che hanno preceduto il trailer finale di un film, il nono, che concluderà la saga, ma che non concluderà la storia perché vivrà per sempre. Infatti, sono già previsti dalla Disney altre tre pellicole di Star Wars nel dicembre 2022, dicembre 2024 e dicembre 2026. Non prendiamo impegni, quindi, per quelle date.

Intanto però, scopriamo cosa ha detto il regista di Star Wars l’Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams, a proposito del suo Star Wars preferito. Glielo ha chiesto la rivista online EW.

La scena che J.J. Abrams preferisce è contenuta in ‘The Revenge of the Sith (La vendetta dei Sith)’, cioè l’ultimo della trilogia prequel di Star Wars diretto da George Lucas.

La scena che piace di più al regista è quella in cui Palpatine (Ian McDiarmid) attira Anakin Skywalker (Hayden Christensen) nel lato oscuro della forza.

Abrams trova in quella scena qualcosa di straordinario che riguarda la performance di Ian, una prova di recitazione che lui considera “spettacolare”.

J.J. Abrams poi analizza anche la storia dei personaggi, in particolare di quelli che sono stati esclusi dai successivi episodi, a detta di lui troppo in fretta. Ad esempio Darth Maul, che viene tagliato in due da Obi-Wan Kenobi in ‘Star Wars La minaccia fantasma’ del 1999.

