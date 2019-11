L’albero di Natale di Sputnik mostrerà le notizie da tutto il mondo in 33 lingue

Quest'anno Sputnik celebra il suo quinto anniversario con l'installazione di un oggetto d'arte innovativo nel centro commerciale GUM davanti la Piazza Rossa.

Cosa si mangia a Natale in Francia e in Italia? Qual è la residenza più visitata di Babbo Natale nei paesi della CSI? Chi è il personaggio natalizio più importante in Cambogia? In che momento in Unione Sovietica è apparso Babbo Natale? Dove sono stati inventati gli addobbi di Natale? I visitatori del GUM troveranno risposta a queste e molte altre domande di attualità, nonché le ultime notizie da tutto il mondo, sul tabellone con scritte scorrevoli che circonda l'albero di Natale di Sputnik.

Sputnik International News Agency e Radio, è un membro del gruppo di media Rossiya Segodnya (Russia Today), pubblica notizie in 33 lingue e conosce a fondo le tradizioni festive di tutti i paesi del mondo. Pertanto, le notizie e gli auguri saranno multilingue. Inoltre, i visitatori del GUM e i lettori di Sputnik e RIA Novosti potranno inviare i loro auguri di Natale "all'albero digitale". Per fare questo, dovranno seguire le nostre notizie.

“Sputnik parla 33 lingue e i nostri corrispondenti lavorano in tutto il mondo. Anche i turisti di diversi paesi vengono qui al centro di Mosca", ha dichiarato Sergey Kochetkov, primo vicedirettore capo di MIA Rossiya Segodnya. "Spero che saranno lieti di vedere l’albero di Sputnik, leggere gli auguri di buon anno nella loro lingua madre e a celebrare questa festa in diverse parti del mondo".

Questo oggetto d'arte innovativo di Sputnik fa parte del progetto "Alberi di Capodanno al GUM sulla Piazza Rossa", che si terrà per la dodicesima volta. Per tradizione, le aziende partner del centro commerciale principale del paese lo trasformano in una foresta fatata per quasi due mesi. Tutti possono ammirarlo dal 27 novembre al 19 gennaio.

MIA "Rossiya Segodnya" e Sputnik sono partner informativi della pista di pattinaggio GUM, del progetto "Alberi di Capodanno al GUM sulla Piazza Rossa" e della Fiera GUM.