Terremoto di magnitudo di 6 registrato sull'isola di Creta

Un terremoto di magnitudo preliminare 5,8 ha colpito l'area vicino all'isola greca di Creta, secondo il laboratorio di sismologia dell'Università di Atene.

Il terremoto sembra essersi concentrato in una zona marittima 74 chilometri a ovest di La Canea, 179 chilometri a ovest di Heraklion e 66 chilometri a sud-est dell'isola di Kitira a una profondità di 30 chilometri.

La Grecia si trova in una zona sismica e le scosse sono comuni.

Il terremoto registrato in Grecia mercoledì non ha alcun legame con quello verificatosi ieri in Albania, ha detto a Skai il famoso sismologo greco Efthimios Lenkas.

Un devastante terremoto di magnitudo 6,4 si è verificato in Albania martedì notte. 25 persone sono morte nel disastro, più di 600 sono rimaste ferite. Mercoledì mattina si è verificato un forte terremoto vicino a Creta. Secondo varie stime, la sua grandezza era compresa tra 5,8 e 6,1, l'attenzione era a una profondità di 56 chilometri.

"È abbastanza profonda, questo fatto significa che con un alto grado di probabilità non avremo conseguenze", ha detto il professore.

Ha spiegato che tali terremoti non sono accompagnati da un'elevata attività sismica.