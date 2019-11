Incidente autobus di turisti russi in Repubblica Dominicana, 15 ancora gravi - Foto, Video

Un autobus con decine di turisti russi si è scontrato con un camion sulla strada per l’aeroporto in Repubblica Dominicana.

L'autobus, secondo l'ambasciata russa, trasportava 39 turisti russi, tutti clienti dell'operatore turistico Anex Tour. Non ci sono morti. I diplomatici hanno affermato che venivano quasi tutti da Mosca.

Ci sono feriti di varia gravità e sono stati tutti portati in ospedale, alcuni hanno subito operazioni urgenti.

Secondo quanto dichiarato da Anex Tour ci sono diverse persone in condizioni "più gravi" che sono state inviate in una clinica della capitale, mentre tra loro non c’è nessuno in condizioni critiche. Hanno anche aggiunto che diverse persone hanno già lasciato l'ospedale e si stavano dirigendo verso gli hotel.

In totale, secondo il tour operator, 27 turisti sono stati ricoverati in ospedale, la vita di 20 di loro è in pericolo, le condizioni degli altri sette devono ancora essere stimate dai medici. Una delle vittime ha perso entrambe le mani. Tra i feriti, tre bambini di età compresa tra 5 e 12 anni, due sono stati ricoverati in ospedale.

​Nelle foto si vede un autobus capovolto sul ciglio della estrada, intorno ci sono altre macchine e passeggeri, alcuni dei quali insanguinati.

Secondo quanto riferito, i turisti che non hanno bisogno di assistenza ospedaliera erano sistemati in hotel. Sette persone sono tornate a Mosca. Secondo l'Associazione degli operatori turistici della Russia, molte più persone potrebbero unirsi a loro.