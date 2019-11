Ministro Esteri messicano intende designare i narcos come terroristi, ma prima discuterà con gli Usa

Il governo messicano ha proposto di condurre un meeting di alto livello con l’amministrazione del presidente Donald Trump, che sostiene che i cartelli della droga messicani dovrebbero essere considerati organizzazioni terroristiche.

"In virtù delle buone relazioni esistenti tra i due paesi, il governo del Messico cercherà di tenere quanto prima un incontro di alto livello per presentare la posizione del Messico e comprendere le opinioni delle autorità statunitensi", ha affermato il ministero degli Esteri messicano in una dichiarazione di martedì sera.

📄Posicionamiento del @GobiernoMX sobre declaraciones del presidente de los Estados Unidos.https://t.co/ptCQSxLclP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 27, 2019

​Il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard ha in programma di discutere le dichiarazioni di Trump relative ai cartelli con il segretario di Stato americano Mike Pompeo, ha comunicato martedì sera il ministero degli Esteri messicano.

Il ministero degli Esteri messicano ha aggiunto che stava lavorando per promuovere una tabella di marcia che consentisse di ridurre il flusso di armi e denaro alla criminalità organizzata attraverso il confine con gli Stati Uniti.

Martedì scorso, Trump ha dichiarato a Bill O’Reilly, ex conduttore della Fox News, in un'intervista: "Non voglio dire cosa farò, ma saranno designati (come organizzazioni terroristiche)". Trump ha affermato di aver proposto al presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador "di farci entrare e fare pulizia", ma il leader messicano ha respinto l'offerta"... a un certo punto qualcosa dovrà essere fatto", ha aggiunto Trump, spiegando che ha cercato di designare ufficialmente i cartelli messicani come organizzazioni terroristiche "negli ultimi 90 giorni".

Trump ha offerto al Messico l'aiuto degli Stati Uniti per una guerra contro i cartelli della droga all'inizio di questo mese, a seguito dell'uccisione di nove mormoni americani nel nord del Messico.

Il 14 novembre, il commissario incaricato della protezione delle dogane e delle frontiere (CBP) Mark Morgan ha annunciato che la designazione dei cartelli messicani della droga come organizzazioni terroristiche ha superato le proposte di strategia del governo degli Stati Uniti.