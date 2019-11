Sigarette elettroniche: ecco un'altra malattia che colpisce gli “svapatori”

In Canada a uno svapatore è stata diagnosticata una bronchiolite obliterante - una malattia simile non era stata mai trovata nei fumatori di sigarette elettroniche.

La bronchiolite obliterante si verifica quando i bronchioli polmonari (vie aeree dei polmoni) vengono bloccati da sostanze inalate, che porta a tosse e mancanza di respiro. In precedenza, problemi simili colpivano i lavoratori nelle fabbriche di popcorn istantanei e torrefattori di caffè, i cui polmoni soffrivano a causa del diacetile rilasciato nell'aria.

Ora, per la prima volta, i medici hanno registrato una bronchiolite obliterante in uno svapatore che ha usato delle sigarette elettroniche per 5 mesi e che ha aggiunto il tetraidrocannabinolo al liquido, secondo il Canadian Medical Association Journal. Di conseguenza, un canadese di 17 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni e ha trascorso 47 giorni in ospedale, e il trattamento ha incluso, tra le altre cose, ventilazione polmonare artificiale.

Secondo i medici, sebbene non sia stato necessario un trapianto polmonare, il paziente non sarà in grado di guarire completamente. Già, lo svapatore avrà problemi respiratori per tutta la vita e sarà particolarmente evidente anche con un piccolo sforzo fisico. Allo stesso tempo, gli esperti hanno sottolineato che studi precedenti avevano già rilevato il diacetile nelle, ma non c'erano mai stati casi di bronchiolite obliterante tra gli svapatori.

Ricordiamo che in precedenza negli Stati Uniti si è verificata un'epidemia di malattia tra i fumatori di sigarette elettroniche che ha causato la morte di diverse decine di persone. Sullo sfondo di questo problema in diversi paesi del mondo è in discussione la questione di un possibile divieto delle sigarette elettroniche.