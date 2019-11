La Turchia testa gli S-400 russi mettendoli alla ricerca di F-16 - Video

Quest'anno la Turchia ha acquistato dei sistemi di difesa aerea russi con un accordo firmato nel 2017. I sistemi dovrebbero diventare operativi entro aprile 2020; e Ankara non ha escluso la possibilità di acquistare un ulteriore lotto di S-400 in futuro.

La Turchia ha condotto una serie di test sugli S-400 di fabbricazione russa nella provincia di Ankara lunedì e martedì, secondo l'agenzia di stampa İhlas.

L'esercitazione ha coinvolto caccia F-16 statunitensi in volo a bassa quota, mentre i sistemi di difesa di fabbricazione russa scansionano lo spazio aereo.

La controversia USA-Turchia

I test sono stati condotti in un momento in cui gli Stati Uniti stanno facendo pressioni sulla Turchia ad abbandonare gli S-400, proponendo di "distruggerli, restituirli o di sbarazzandosi di loro in qualche modo".

Washington è in contrasto con Ankara per la decisione di quest’ultima di acquistare i sistemi difensivi antiaerei russi, cosa che ha spinto gli Stati Uniti a sospendere la partecipazione della Turchia al programma internazionale F-35. Gli Stati Uniti hanno minacciato di rimuovere completamente la Turchia dal programma e di sanzionare il paese a meno che Ankara non rinunci agli S-400 che Washington ritiene essere incompatibili con le difese della NATO.

La Turchia ha rifiutato di abbandonare il sistema sostenendo che è indispensabile per le sue difese e che non compromette in alcun modo la sicurezza della NATO.