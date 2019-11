Lavrov ha commentato le raccomandazioni della WADA sulla rimozione della Russia

Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, commentando le raccomandazioni della WADA di riconoscere la RUSADA come non conforme al codice antidoping, ha detto che Mosca intende sostenere la "necessità di una conversazione onesta".

"Ci sono persone che vogliono mettere la Russia in difesa, nella posizione dell'accusato. Inoltre (la Russia) è l'imputato ovunque, in qualsiasi area della vita internazionale prendiate: conflitti, economia, energia, gasdotti <...> ovunque la Russia danneggia qualcosa o fa qualcosa di non redditizio per uno o più paesi occidentali", ha detto il ministro.

Secondo lui, non vale la pena trarre conclusioni affrettate, poiché le decisioni del comitato dell'Agenzia mondiale antidoping non sono definitive, saranno comunque prese in considerazione dal comitato esecutivo.

Le raccomandazioni WADA

Ieri, 25 novembre, il comitato di conformità della WADA ha raccomandato che la Russia fosse sospesa dalle competizioni internazionali per quattro anni: con il divieto di ospitare tornei importanti, privare la squadra nazionale dell'opportunità di concorrere sotto la propria bandiera e anche solo di consentire agli atleti di competere.

Il comitato esecutivo della WADA prenderà la decisione finale il 9 dicembre.

L'Agenzia mondiale antidoping ha già revocato alla RUSADA il suo status nel 2015. È stato possibile ripristinarlo a settembre 2018 a condizione che agli esperti della WADA fosse stato fornito un database del laboratorio antidoping di Mosca. Ora la Russia è sospettata di manipolare queste informazioni: secondo il comitato, la base dati trasferita a gennaio è diversa da quella che aveva già la WADA.

La parte russa ha risposto a 31 domande al riguardo. La scorsa settimana, il comitato di conformità ha esaminato le relazioni degli esperti e ha raccomandato nuovamente che RUSADA venisse privata del suo status.