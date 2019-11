Si scontrano due elicotteri militari in Mali, 13 soldati francesi uccisi

Due elicotteri militari francesi sono entrati in collisione il 25 novembre durante un’operazione militare contro i jihadisti in Mali.

Tredici soldati francesi delle forze dell’operazione Barkhane sono morti lunedì 25 novembre in una collisione accidentale di due elicotteri durante un'operazione di combattimento contro i jihadisti, ha annunciato l'Eliseo.

Emmanuel Macron ha salutato "con il massimo rispetto la memoria di questi soldati dell'esercito, sei ufficiali, sei sottufficiali e un caporale, caduti in servizio e morti per la Francia nella dura lotta contro il terrorismo nel Sahel", ha affermato la presidenza in una dichiarazione.

L'incidente è avvenuto lunedì notte durante l'operazione Barkhane, che vede il dispiegamento di 4.500 soldati nel Sahel. Un elicottero da combattimento Tiger si è scontrato con un elicottero multiruolo Cougar, secondo fonti della Difesa. Il bilancio umano è uno dei più pesanti dall'esercito francese dopo l'attentato di Drakkar a Beirut nel 1983.

Emmanuel Macron "si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari e invia loro le sue più sincere condoglianze, assicurando loro l'immancabile solidarietà della Nazione", dice l'Eliseo.

Salgono a 38 i caduti francesi in Mali

Questo incidente porta a 38 il numero di soldati francesi uccisi in Mali dall'inizio dell'intervento francese in questo paese del Sahel nel 2013, con l'operazione Serval.

L'ultimo incidente mortale in elicottero dell'esercito risale al febbraio 2018, quando due elicotteri di una scuola militare si sono schiantati nel Var, a una cinquantina di chilometri da Saint-Tropez, dopo una collisione in volo, uccidendo cinque persone.