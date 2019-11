Russia: pedofilo rapisce bambina, un'adolescente lo ferma e lo fa arrestare - Video

A Irkutsk un uomo di 48 anni ha rapito una bambina di nove anni per strada ma è stato fermato in tempo da un 16enne. Gli eventi descritti si sono verificati nel pomeriggio del 23 novembre, quando la bambina stava tornando da scuola.

L'aggressore l’ha fermata davanti alla recinzione di un magazzino chiedendole il nome della strada e dove fosse casa sua. Come la bambina si è girata di lato, l’uomo l’ha afferrata e la infilata in un'autovettura parcheggiata vicino.

Dopo aver bloccato le portiere, si è messo al volante ed è partito, ma all'improvviso un adolescente che era nelle vicinanze ha impedito all’uomo di procedere con il crimine. Infatti il ragazzo, udite le urla e le richieste di aiuto dall'abitacolo, si è precipitato verso la macchina parcheggiata, dopodiché, insieme a un autista di passaggio,

Il pedofilo, a bordo di una Toyota Vista, a un certo punto ha abbandonato la sua vittima, e si è allontanato. Tuttavia un altro autista avvistata la situazione gli aveva bloccato la strada, ma il fuggitivo è riuscito a convincerlo di aver confuso per errore la bambina con sua sorella. Tuttavia, non è andato lontano, dopo 40 minuti il sospettato è stato arrestato dalle forze dell'ordine.

L’uomo è ben noto alle forze dell’ordine dal 2001. Infatti il pedofilo ha scontato due condanne per aver commesso crimini di natura sessuale ed è stato rilasciato dal carcere nel marzo 2017. Ha confessato il crimine, raccontando come ha rapito la bambina. Aspetterà la fine dell'indagine in isolamento.

Per aver tentato di rapire un minore rischia da 5 a 12 anni di prigione.