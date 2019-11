La Wada raccomanda squalifica atleti russi da competizioni per 4 anni

Il comitato di conformità dell'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha raccomandato al comitato esecutivo di escludere gli atleti russi dalle competizioni internazionali per quattro anni, segnala il New York Times.

Il comitato esecutivo della WADA, che prenderà in considerazione la raccomandazione del comitato di conformità (Crc), si riunirà il prossimo 9 dicembre. Come indicato nell'articolo, è probabile che il comitato esecutivo accetti la raccomandazione.

Secondo una fonte che ha letto il rapporto del Crc, al comitato esecutivo è stato raccomandato di non far partecipare gli atleti russi alle competizioni organizzate dalle federazioni che hanno firmato il codice Wada. Come indicato nell'articolo, tra le varie federazioni c'è anche la Fifa. Nel rapporto si fa anche riferimento alla richiesta di proibire ai funzionari russi di assistere alle competizioni e vietare alla Russia di accettare o addirittura fare domanda per organizzare gare internazionali.

Nella notte del 23 novembre il Comitato di conformità del Wada aveva raccomandato al comitato esecutivo di privare l'Agenzia antidoping russa (Rusada) l'accredito. In precedenza la Wada aveva avviato la procedura per privare Rusada della sua conformità al Codice mondiale antidoping in relazione a possibili manipolazioni con i dati del laboratorio antidoping di Mosca, inviati alla Wada all'inizio dell'anno corrente.