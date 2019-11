Il gruppo chiamato "Commonwealth of Kursk" sta anche spingendo per l'esumazione dei resti dei soldati e il loro reintervento in una città vicina.

L'organizzazione polacca di restauro monumenti "Commonwealth of Kursk" sta facendo vari sforzi per la ricostruzione di un monumento demolito dedicato a 56 soldati dell'Armata Rossa situato su una fossa comune nella città di Trzcianka, nella parte occidentale del paese.

Il presidente dell'organizzazione Jerzy Tyc sta aiutando i discendenti dei soldati caduti a contestare la decisione delle autorità locali di demolire il monumento storico in tribunale. Il "Commonwealth of Kursk" sta citando le violazioni degli accordi postbellici che obbligano la Polonia e la Russia a preservare le tombe dei soldati alleati.

Nel settembre 2017, le autorità dihanno deciso di demolire il mausoleo e hanno dato il via libera alla costruzione di un giardino pubblico in sua sostituzione, sostenendo che il territorio del memoriale non era una fossa comune. I funzionari della città non hanno presentato alcuna prova a sostegno dell'accusa.

Tuttavia, il "Commonwealth of Kursk" ha condotto un esame privato indipendente che ha confermato che il memoriale era davvero un luogo di sepoltura.