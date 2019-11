Medici: Assange potrebbe morire in prigione

Un gruppo di medici ha firmato una lettera aperta al ministro degli Interni britannico chiedendo cure immediate per Julian Assange.

Più di 60 medici hanno firmato una lettera aperta indirizzata al ministro degli Interni britannico Priti Patel nella quale si avverte che il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, potrebbe morire in prigione se non riceverà immediatamente assistenza medica.

"Da un punto di vista medico e sulla base delle informazioni disponibili, le possibilità di Julian Assange di essere processato a febbraio 2020 destano serie preoccupazioni", si legge nella lettera distribuita da WikiLeaks sui media britannici.

Specialisti provenienti da Gran Bretagna, Europa, Australia e Sri Lanka notano che Assange deve essere trasferito in un centro medico per una valutazione urgente delle sue condizioni fisiche e psicologiche da parte di specialisti qualificati.

"In assenza di tale assistenza, abbiamo buone ragioni per credere che Julian Assange potrebbe morire in prigione", hanno scritto i medici.

In precedenza, il padre di Assange, l'ottantenne australiano John Shipton, ha affermato di aver paura dell'estradizione di suo figlio in America, dove rischia di dover affrontare una lunga pena detentiva, e crede che morirà in prigione.

Le accuse contro Assange

Assange, accusato di molestie sessuali e stupro in Svezia nel 2010, si è nascosto da giugno 2012 presso l'ambasciata ecuadoriana a Londra per paura di estradizione nel paese scandinavo. La mattina dell'11 aprile 2019, è stato arrestato su richiesta degli Stati Uniti. Un tribunale di Londra lo ha dichiarato colpevole di violazione delle condizioni della cauzione e lo ha condannato a 11 mesi di carcere. Le udienze per l’estradizione sono iniziate il 2 maggio.

Le autorità statunitensi hanno dichiarato alla fine di maggio di aver accusato Assange di 17 episodi di violazione della legge sullo spionaggio e la divulgazione d'informazioni classificate. In precedenza, era stato accusato di aver cospirato per hackerare un oggetto. In caso di estradizione negli Stati Uniti, Assange rischia molti anni di prigione.