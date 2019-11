Secondo musical per bambini svedese critici di Greta "senza cervello"

Il musical finanziato con le tasse dei contribuenti per i più piccoli, che mette in dubbio senza remore le facoltà mentali degli scettici sul clima, è stato accusato di allarmismo climatico, indottrinamento e propaganda.

Nel suo tributo alla controversa attivista per il clima adolescenziale Greta Thunberg, "Save the World", il nuovo musical messo in scena in Svezia, è arrivato al punto di definire "senza cervello" gli adulti che ignorano il cambiamento climatico.

Nel musical messo in scena dalla scuola culturale Perstorp, bambini di otto e nove anni cantano, rappano e suonano come percussioni i teschi vuoti dei "negazionisti del clima".

Secondo Gunilla Rönnberg, il capo della scuola culturale Perstorp, l'idea alla base del musical era quella di offrire una certa protezione all’attivista per il clima di 16 anni, che, ha sostenuto, deve sopportare molti commenti negativi per il suo attivismo.

"Mi sono così stancata quando ho visto che c'erano degli adulti che facevano commenti sprezzanti su Greta, quindi mi sono seduta e ho scritto questo", ha spiegato Gunilla Rönnberg all'emittente nazionale SVT.

I bambini che prendono parte allo spettacolo vengono raffigurati come animali, alci, cervi, lepre, scoiattolo o orsi polari che si uniscono nella protesta contro la distruzione dei loro habitat come lo scioglimento dei ghiacci e gli incendi boschivi. Per gli attori, Greta Thunberg è un idolo, ha riferito SVT.

In un heads-up di Facebook sull'esibizione, Rönnberg ha pubblicato una citazione dal musical indirizzata verso "stupidi adulti": "Devono avere segatura in testa e dei cervelli piccoli piccoli".

Secondo la scuola, lo spettacolo sarà presto disponibile su YouTube, con sottotitoli in svedese e inglese.

“La mia speranza è che gli insegnanti di musica e le scuole culturali di tutto il mondo possano usarlo quando si lavora con le questioni climatiche. E speriamo di calmare gli adulti che non ne sono a conoscenza", ha detto Gunilla Rönnberg a SVT.

Il musical ha già suscitato reazioni contrastanti. Mentre gli eco-attivisti l'hanno accolto come un passo coraggioso nella battaglia per un ambiente migliore, altri l'hanno tacciato come propaganda. Samhällsnytt ha definito la performance un "indottrinamento dei bambini piccoli".

“Spero che tu venga licenziata per aver imposto la tua propaganda ai bambini piccoli. Dannazione”, ha scritto una persona indignata sulla pagina Facebook di Rönnberg.

Kommun indoktrinerar småbarn att hata ”korkade vuxna” som kritiserar Greta https://t.co/DvrScg4LWa #svpol — Samhällsnytt (@samhallsnytt) November 20, 2019

​ "Un altra che cerca di diventare famosa e fare soldi con i bambini, alcune persone non hanno scrupoli", ha scritto un altro utente.

L’epopea di Greta Thunberg

Greta Thunberg, l'attivista climatica sedicenne e amante dei media, è attualmente a bordo del catamarano di 15 metri La Vagabonde, che dalla Virginia è diretto al Portogallo per arrivare in tempo utile al vertice sul clima in Spagna. All'inizio di quest'anno, Thunberg, che evita gli aerei a causa della loro impronta di carbonio, ha preso un anno sabbatico da scuola e ha fatto un giro in uno yacht "senza emissioni" verso le Americhe per ottenere più sostegno per il suo movimento Fridays for Future, in supporto del quale centinaia di migliaia di alunni non sono andati a scuola per chiedere un'azione più energica per combattere il cambiamento climatico antropogenico teorizzato dai loro governi.