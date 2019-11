Giappone: ideato metodo per determinare con precisione 13 tipi di cancro

La corporazione Toshiba ha sviluppato un metodo per diagnosticare il cancro, che consente di determinare la presenza di queste malattia con un'accuratezza del 99% solo con un esame del sangue.

La base di questo metodo diagnostico è l'identificazione di tipi e concentrazioni di piccole molecole di RNA non codificante che contengono cellule tumorali nel sangue. L'analisi richiede solo una goccia di sangue e circa due ore di tempo. Soprattutto per questo, l'azienda ha creato un dispositivo portatile con un chip diagnostico integrato.

Il test consente di determinare la presenza di 13 tipi di cancro, tra cui stomaco, seno, fegato, esofago, pancreas, intestino, vescica, ecc. Funziona anche nelle primissime fasi della malattia, secondo Toshiba. La società prevede che tra alcuni anni, dopo il completamento del ciclo di test necessari, il nuovo metodo diagnostico verrà applicato ovunque.

In Giappone, a causa del forte aumento del numero di malati di cancro negli ultimi anni, vengono studiati attivamente nuovi metodi per la loro rilevazione. Prima di tutto, si lavora al miglioramento dei metodi diagnostici per rilevare la malattia nelle prime fasi. A poco a poco, l'intelligenza artificiale viene sempre più utilizzata per questo tipo di studi.