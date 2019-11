Trovato luogo privo di vita sulla Terra, ridotte le speranze per Marte

Gli esseri viventi, in particolare i microrganismi, hanno una sorprendente capacità di adattamento agli ambienti più estremi del nostro pianeta, ma ci sono ancora posti in cui non riescono a sopravvivere, cosa che potrebbe ridurre le speranze di trovare vita su Marte.

Dei Ricercatori europei hanno confermato l'assenza di vita microbica nelle piscine naturali calde, saline e iperacide del sistema idrotermale di Dallol in Etiopia.

Il paesaggio infernale di Dallol, situato nella depressione etiope di Danakil, si estende su un cratere vulcanico pieno di sale, dove vengono emanati gas tossici e l'acqua bolle a causa di un'intensa attività idrotermale. È uno degli ambienti più torridi della Terra. Lì, le temperature giornaliere in inverno possono superare i 45°C e ci sono abbondanti piscine naturali ipersaline e iperacide con valori di pH che sono persino negativi.

Un recente studio, pubblicato quest'anno, sosteneva che alcuni microrganismi possono svilupparsi in questo ambiente estremo (contemporaneamente molto caldo, salino e acido), che ha portato i suoi autori a presentare questo posto come l’esempio dei limiti massimi che la vita può sostenere e di proporlo persino come analogo terrestre del pianeta Marte.

Tuttavia, ora un team di scienziati franco-spagnoli guidato dalla biologa Purificación Lopez Garcia del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS) ha pubblicato un articolo su Nature Ecology & Evolution che è giunto a una conclusione diversa. Secondo questi ricercatori, non c'è vita nelle piscine di Dallol.

"Dopo aver analizzato molti più campioni rispetto alle opere precedenti, con controlli adeguati per non contaminarli e una metodologia ben calibrata, abbiamo verificato che non vi è vita microbica in queste piscine salate, calde e iperacide o nei laghi salati adiacenti ricchi di magnesio", sottolinea López García.

"Sussiste una grande diversità di archaea alofili (un tipo di microrganismi primitivi che sopravvivono nel sale) nel deserto e nei canyon salini attorno al sito idrotermico", spiega il biologo, "ma non nelle piscine iperacide e ipersaline, né nei cosiddetti laghi neri e gialli di Dallol, dove il magnesio abbonda. E tutto ciò nonostante il fatto che la dispersione microbica in quest'area, dovuta al vento e ai visitatori umani, sia intensa".

Ciò è confermato dai risultati di tutti i vari metodi utilizzati dal team, tra cui il sequenziamento massiccio di marcatori genetici per rilevare e classificare microrganismi, tentativi di coltura microbica, citometria a flusso fluorescente per identificare singole cellule, analisi chimica delle acque salate e microscopia elettronica a scansione combinata con spettroscopia a raggi X.

López García avverte che alcuni precipitati di minerali Dallol ricchi di silice possono apparire al microscopio come cellule microbiche, quindi ciò che si vede deve essere analizzato bene: "In altri studi, a parte la possibile contaminazione di campioni con archaea da terre adiacenti, queste particelle minerali potrebbero essere stato interpretato come cellule fossilizzate, quando in realtà si formano spontaneamente nel sale cristallizzato anche se non c'è vita ".

Secondo gli autori, questo lavoro "aiuta a circoscrivere i limiti dell'abitabilità e richiede cautela nell'interpretazione delle bio-firme morfologiche sulla Terra e oltre", cioè non si dovrebbe fare affidamento sull'aspetto apparentemente cellulare o "biologico" di una struttura, perché potrebbe avere un'origine abiotica.

"Inoltre, il nostro studio presenta prove che ci sono posti sulla superficie terrestre, come le piscine Dallol, che sono sterili anche se contengono acqua liquida", sottolinea Lopez Garcia. Ciò significa che la presenza di acqua liquida su un pianeta, che viene spesso utilizzata come criterio di abitabilità, non implica direttamente la presenza di vita.

In questo caso, i ricercatori hanno trovato due barriere fisico-chimiche che impediscono la presenza di organismi viventi nei laghi di Dallol: l'abbondanza di sali di magnesio caotropici (un agente che rompe i ponti d'idrogeno e denatura le biomolecole) e la presenza contemporanea di tre fattori: ipersalinità, iperacidità e alte temperature.

"Non ci aspetteremmo di trovare forme di vita in ambienti simili su altri pianeti, almeno non basati su una biochimica simile a quella terrestre", sottolinea Lopez Garcia, che insiste sulla necessità di avere più indicazioni, per analizzare tutti i tipi di alternative e di essere molto prudenti con le interpretazioni prima di giungere a qualsiasi conclusione in astrobiologia.

Sia il gruppo franco-spagnolo, a cui partecipano ricercatori dell'Istituto geologico e minerario di Spagna che l'Università autonoma di Madrid, e altri team internazionali continuano a indagare sull'ambiente estremo di Dallol, dove piscine completamente sterili potrebbero alternarsi con altre con condizioni biofisiche leggermente migliori che consentirebbero la presenza di archei e altri microrganismi estremofili. In ogni caso, questo è un ambiente eccezionale per continuare a studiare i limiti della vita.