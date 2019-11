Malattia rara trasforma la cornea di un uomo nell’Occhio di Sauron - Foto

Un uomo di 44 anni con una storia familiare di glaucoma ha visitato una clinica oculistica per delle cure dove i medici hanno scoperto che l'uomo soffriva di una Sindrome da dispersione di pigmenti (PDS) molto rara che trasforma la cornea in un'incarnazione dell'occhio di Sauron della Terra di Mezzo creato da Tolkien.

Secondo gli oftalmologi, la PDS può svilupparsi quando le cellule che donano all'iride il suo colore vengono via dalla parte posteriore dell'iride. Il pigmento può fluttuare intorno ad altre parti dell'occhio e minuscoli frammenti possono ostruire l'angolo di drenaggio dell'occhio provocando una pressione indesiderata, incluso il glaucoma.

Il caso insolito è stato pubblicato per la prima volta nel New England Journal of Medicine. I medici dicono che una condizione così rara è più comune per le persone che sono miopi. Quasi la metà di quelli con PDS, tuttavia, può sviluppare una pressione oculare elevata e il glaucoma del pigmento riduce il deflusso di liquidi, affermano i medici.

La cura per la malattia rara prevede la trabeculoplastica laser selettiva e l'uso di colliri per abbassare la pressione e tenere sotto controllo la pressione interna dell'occhio.