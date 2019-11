Fermato per la prima volta in Europa un narco-sottomarino, era carico di 3.000 chili di cocaina

Il carico illegale del narco-sottomarino che è stato fermato in Spagna domenica, 24 novembre, presumibilmente proviene dalla Colombia e potrebbe raggiungere le tre tonnellate, comunica El País. L'operazione, condotta nella baia Ría de Aldán, situata nel comune di Cvedas sulla costa della Pontevedra, è stata realizzata grazie alla collaborazione di organi internazionali. Si tratta del primo narco-sottomarino mai sequestrato in Europa.

Il sottomarino è stato prodotto in Guyana, è lungo 22 metri e viene dalla Colombia. Due dei tre membri dell'equipaggio, di origine ecuadoriana, sono stati arrestati. Il terzo risulta essere un narcotrafficante galiziano ed è riuscito a fuggire.

Gli investigatori assicurano che i gruppi dietro questo carico debbano essere molto forti, perché "solo il costo del sottomarino dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro".

Attualmente, le autorità locali stanno cercando di recuperare il sommergibile, lungo 22 metri. Tuttavia, la procedura procede lentamente perché non ci sono mezzi adatti.

I narco-sottomarini

La storia dei "narco-sottomarini” come quelli che operano nell'Oceano Pacifico, era già una leggenda per gli agenti spagnoli che combattevano il traffico di droga in Spagna. Dal 2006 avevano sentito parlare di "semi-sommergibili" che venivano inviati in Spagna e in Africa carichi di droga, ma non erano mai riusciti a sequestrarne uno.

Non è la prima volta che in un'operazione antidroga gli agenti fermano una un "narco-sottomarino". Ad esempio il leader del cartello Medellin, Pablo Escobar, aveva un sottomarino di 11 metri di lunghezza.

Ma questa è la prima volta che ne viene fermato uno in Europa.