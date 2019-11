Le elezioni del Consiglio distrettuale di domenica a Hong Kong sono considerate una prova del sostegno sia per le autorità locali a favore dell'establishment sia per i cosiddetti legislatori a favore della democrazia dopo sei mesi di proteste. Alla vigilia del voto, invece di organizzare nuove proteste per il fine settimana, gli attivisti hanno esortato i loro sostenitori ad andare alle urne e votare per i candidati democratici.

Secondo l'emittente RTHK, i candidati dell'opposizione hanno vinto circa 390 dei 452 seggi del Consiglio distrettuale.

I membri dei consigli distrettuali si occupano di questioni come i trasporti e le utenze a livello di quartieri. Le elezioni hanno avuto un record di affluenza alle urne di 2,94 milioni di elettori, che rappresentano il 71,2% degli elettori registrati, rispetto al 47% delle precedenti elezioni del 2015. Tutti i consigli sono sotto il controllo di candidati dell’establishment dalle elezioni del 2015, riporta RTHK.

Hong Kong sta vivendo un'ondata di manifestazioni contro la proposta di estradizione successivamente ritirata da giugno. Alla fine le proteste si sono intensificate in scontri violenti tra manifestanti e polizia. Pechino ritiene che la situazione a Hong Kong sia il risultato diretto dell'interferenza straniera negli affari interni della Cina ed esprime pieno sostegno alle azioni delle autorità locali.