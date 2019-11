‘Corro per sconfiggere Donald Trump’: Michael Bloomberg entra nella gara presidenziale 2020

L'ex sindaco di New York ha depositato una dichiarazione di candidatura FEC per correre come democratico e prevede di spendere fino a 20 milioni di dollari per la campagna, lo riferisce Fox News.

Il miliardario ed ex sindaco di New York City Michael Bloomberg ha rotto gli indugi ed entra nella corsa per le presidenziali del 2020, presentandosi alle primarie dei Democratici. Lo riferisce il suo sito ufficiale.

“Mi candido a presidente degli Usa per sconfiggere Donald Trump e ricostruire l’America. Non possiamo permetterci altri quattro anni di azioni sconsiderate e non etiche del presidente Trump. Egli rappresenta una minaccia esistenziale per il nostro Paese e i nostri valori. Se vince un altro mandato, non potremo mai riprenderci per anni”, ha scritto.

Secondo quanto riferito dall’ex sindaco di New York, la posta in gioco non poteva essere più alta.

“Dobbiamo vincere queste elezioni. E dobbiamo iniziare a ricostruire l’America. Credo che il mio bagaglio di esperienze nel mondo degli affari, del governo e della filantropia mi permetterà di vincere e governare”, ha detto Bloomberg.

Nel mese di marzo, Bloomberg aveva affermato che non si sarebbe candidato alla presidenza degli Stati Uniti nel 2020 e pianificava invece di avviare una nuova campagna per accelerare la transizione degli Usa verso le energie rinnovabili. In passato, il miliardario ha più volte manifestato la volontà di candidarsi alla guida della Casa Bianca. Nel 2016, aveva quasi annunciato di presentarsi come indipendente, poi ha abbandonato l’idea, concludendo che solo il candidato di un grande partito avrebbe potuto vincere.

Michael Bloomberg è stato sindaco di New York City dal 2002 al 2013 ed è il fondatore di Bloomberg News. Il suo patrimonio netto è stimato in oltre 50 miliardi di dollari.