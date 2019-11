Giornalista estone: Europa deve essere unita per contrastare la Russia

L'Europa non ha un'opinione comune sulla Russia, cosa molto utile per il Cremlino, scrive il giornalista estone Bretti Sarapuu sulle pagine di Frankfurter Rundschau. Paesi come Francia e Germania mostrano "deferenza" in relazione a Mosca. Secondo Sarapuu, se l'Europa vuole contrastare efficacemente la Russia, dovrà soprattutto essere unita.