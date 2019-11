Un enorme asteroide passerà vicino la Terra 25 volte più veloce di un caccia

La NASA ha affermato che un enorme asteroide passerà vicino al nostro pianeta il 25 novembre a una velocità di più di 61.000 km all'ora, diverse decine di volte più veloce di un Boeing 737 e 25 volte più veloce di un jet Raptor F-22. La NASA detto che il corpo celeste, che l'agenzia spaziale ha chiamato VF1 2019, perché è stato scoperto quest'anno, è lungo quasi 500 metri passerà vicino alla Terra alle 5 del mattino (Roma).

La NASA ha classificato questo asteroide come un un corpo celeste la cui orbita lo avvicina alla Terra, ma gli scienziati dicono che il VF1 del 2019 non rappresenta alcun pericolo in quanto sarà 13 volte più lontano dalla Terra rispetto alla Luna .

Gli asteroidi si avvicinano regolarmente al nostro pianeta e talvolta le agenzie spaziali non riescono a rilevarli. Un altro incontro "significativo" con un oggetto celeste è atteso per Santo Stefano o il giorno dopo Natale. La NASA ha chiamato 310442 (2000 CH59), grande come l'edificio più alto del mondo (circa 800 metri), il corpo celeste potenzialmente più pericoloso poiché la sua orbita si interseca occasionalmente con quella della Terra.

In un altro sviluppo, l'istruttore della NASA e il controllore di volo Robert Frost hanno avvertito che "nulla" può essere fatto se un asteroide colossale dovesse entrare in rotta di collisione con il nostro pianeta. Frost ha detto che ci sono due opzioni per prevenire la caduta di asteroidi sulla Terra: distruggerli o deviarne la traiettoria, tuttavia l'umanità non ha ancora i mezzi per farlo.