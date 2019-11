Il pianto dei neonati non è uguale in tutto il mondo

La melodia del pianto di un neonato, se così la si può definire, non è uguale in ogni parte del mondo. Lo ha scoperto la dottoressa Kathleen Wermke del Centro per i disturbi che precedono il linguaggio dell’Università di Wurzburg.

Analizzando il pianto dei neonati d’ogni parte del mondo, la dottoressa Wermke ha scoperto che i neonati svedesi hanno un vagito che tende a singhiozzare perché legato all’accento acuto della lingua svedese, mentre il vagito di un neonato cinese ha una melodia più complessa.

Il recente studio conferma quello condotto dalla stessa dottoressa Wermke con altri colleghi, comparando il pianto di neonati francesi e tedeschi. Nello studio precedente si era scoperto che i bambini assimilano già dall’utero le melodie linguistiche dei genitori, per questo motivo i bambini tedeschi hanno un pianto che varia da un tono più alto a uno più basso, mentre i francesi hanno una intonazione che va verso l’alto.

La dottoressa è arrivata a queste conclusioni dopo aver analizzato e comparato il vagito di ben mezzo milione di bambini, che fanno ora parte del suo archivio.

La ricerca ha lo scopo di aiutare le famiglie con bambini che hanno difficoltà uditive e di sviluppo del linguaggio.