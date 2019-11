Turchia pronta a cercare alternative ai caccia F-35 americani - ministro Difesa turco

Sebbene Ankara stia ancora cercando di risolvere il proprio contenzioso con Washington per avere gli F-35, in passato il presidente Erdogan ha già mostrato interesse nei caccia Su-57 di quinta generazione russi.

La Turchia cercherà di trovare delle alternative ai caccia F-35, qualora con gli Stati Uniti dovessero fallire i negoziati sulle forniture degli stessi.

A renderlo noto è stato il ministro della Difesa di Turchia, Hulusi Akar, che ai microfoni dell'emittente araba Al-Jazeera ha avvertito Washington che la corda potrebbe prezzo spezzarsi.

"Tutti devono sapere che la Turchia cercherà delle alternative qualora non sia possibile portare a termine l'acquisto degli F-35, qualunque sia la ragione", ha dichiarato il politico turco.

Il ministro Akar ha poi fatto notare che, finora, Ankara ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal momento del suo ingresso nel programma F-35.

La Turchia, ha spiegato il ministro, ha fatto degli investimenti molto importanti nello sviluppo dei caccia e ha dato il consenso affinché la produzione di alcune componenti avvenisse sul suolo turco.

La disputa sugli S-400

L'acquisto di sistemi di sistemi di difesa anti-aerea S-400 di fabbricazione russa da parte della Turchia ha fatto traballare le relazioni nei tra Ankara e Washington.

Gli USA, saputo delle trattative tra Turchia e Russia ha immediatamente intimato ad Ankara di rinunciare agli S-400 russi, offrendo in cambio le unità di contraerea statunitensi Patriot e minacciando di ritardare o addirittura annullare la vendita dei caccia F-35, nonché di imporre pesanti sanzioni. Le autorità turche, finora, non si sono tuttavia piegate alle richieste americane.

Andrei Kaliy / Krasnaya Zvezda Una configurazione insolita di un lanciatore S-400

La visita di Erdogan al MAKS-2019

Nello scorso mese di agosto, il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, durante la sua visita in Russia in occasione dello show MAKS-2019, non ha escluso che in caso di fallimento delle trattative con l'America, il governo turco potrebbe virare sui caccia di quinta generazione russi Su-57.