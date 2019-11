Perché le donne russe sono così belle ma invecchiano presto?

Ecco spiegate tre delle possibili cause dell'invecchiamento precoce delle donne russe, considerate tra le più belle del pianeta.

Cosa vi viene subito in mente, quando si parla di Russia? La vodka? Gli orsi polari? Il colbacco? Sì, forse, ma anche e soprattutto la bellezza delle donne che abitano questo paese.

Le donne russe sono considerate tra le più attraenti al mondo e proprio la loro bellezza è ormai diventata uno dei luoghi comuni che caratterizzano il paese.

Tuttavia, in molti sono anche convinti che a tanto splendore estetico, corrisponda anche una maggiore velocità nell'invecchiamento. Ma è proprio vero?

Un giornalista del portale cinese Sohu ha parlato di tre delle possibili ragioni che si celano dietro il presunto invecchiamento precoce delle donne russe.

La routine post matrimoniale

Il primo grande fattore che potrebbe rendere le donne russe più vecchie prima del previsto è lo stile di vita che molte donne seguono dopo essersi sposate.

"Dopo le nozze, molte donne russe dedicano tutte se stesse al proprio marito e ai figli", ha spiegato il giornalista, suggerendo che tale pratica, unita alla mancanza di esercizio dopo il matrimonio contribuirebbe a far ticchettare la bilancia verso l'alto.

© Sputnik . Vladimir Pesnya Alina Kabaeva

Il clima

Un altro importante fattore, secondo il giornalista di Sohu, è il rigido clima russo: "Come è noto, la Russia e tutto l'emisfero nord presentano un clima estremamente rigido. Proprio per far fronte alle basse temperature, molte donne russe consumano un gran numero di cibi altamente calorici", ha spiegato il giornalista, specificando che tale dieta porta ad un rapido peggioramento fisico.

La genetica

Infine, ultimo ma non meno importante, la genetica, che non sembrerebbe giocare affatto a favore delle donne di etnia slava

"Il problema fondamentale è la genetica. Le russe appartengono al gruppo etnico slavo, che le rende così alte e con la caratteristica pelle chiara. Ciò, in generale è un vantaggio, ma non appena la donna comincia a prendere qualche chilo di troppo, neanche questo basta più".