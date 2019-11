Siria, esplode autobomba in città sul confine turco: diversi morti e decine di feriti

Un'autobomba è esplosa nella città siriana di Tell Abyad, in Siria, vicino al confine turco. Al momento il bilancio provvisorio parla di almeno 6 morti e decine di feriti.

Dalla citta di Tell Abyad, in Siria, nei pressi del confine con la Turchia, continuano ad arrivare immagini e sequenze filmate di un attentato che ha avuto luogo nella mattinata odierna e in seguito al quale avrebbero perso la vita almeno 6 persone, con decine di persone che sono rimaste ferite.

I soccorsi sono immediatamente intervenuti, trasportando 28 persone in una struttura ospedaliera della città turca di frontiera di Akcakale, mentre gli altri sono stati allocati tra i vari i punti di primo soccorso di Tell Abyad.

Attualmente l'atto terroristico non è stato rivendicato da nessun gruppo o organizzazione, sebbene non si tratti del primo attentato avvenuto da queste parti, con un'esplosione che aveva fatto circa venti vittime ad inizio mese di novembre e per la quale il governo di Ankara aveva accusato le milizie curde dell'YPG.

Operazione "Fonte di Pace"

Nello scorso mese di ottobre la città di Tell Abyad è stata teatro di feroci scontri tra le milizie curde e l'esercito turco, impegnato nell'ambito dell'operazione "Fonte di Pace".

L'offensiva turca in Siria, durata poco più di una settimana, si è conclusa dopo la firma di un memorandum per il cessate il fuoco, che è stato stipulato in seguito all'incontro tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan a Sochi il 22 ottobre.