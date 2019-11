Colombia, autobomba esplode vicino a stazione di polizia: 3 morti e 7 feriti

Al momento nessuno ha rivendicato la paternità di un attentato che potrebbe inserirsi nel quadro delle proteste che in queste ultime ore stanno interessando il paese sudamericano.

Ieri sera ordigno esplosivo, installato a bordo di un veicolo, è esploso nei pressi di una stazione di polizia nella città colombiana di Santander de Quilichao, causando almeno 3 vittime e 7 feriti.

Stando ai rapporti preliminari forniti dalle autorità locali, infatti, ad aver perso la vita sarebbero stati 3 agenti di polizia, mentre i feriti sarebbero stati tutti ospitalizzati.

Gli inquirenti hanno già avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'attentato e, soprattutto, per stabilire chi sia stato il mandante e l'artefice materiale.

Dalla scena dell'esplosione sono state scattate diverse fotografie, che gli utenti hanno dopo poco condiviso sui social network, ed in particolare su Twitter.

ALERTA 🚨 Hace unos minutos estalló un carro bomba en Santander de Quilichao Cauca pic.twitter.com/QgUBbMREXR — Alberto Vidal Mina 🇨🇴 (@albertovidal1) 23 ноября 2019 г.

​La situazione in Colombia

C'è apprensione per la situazione di instabilità in Colombia dopo che nelle scorse ore oltre 200 mila persone hanno preso parte a delle manifestazioni di piazza contro il governo in diverse città del paese.

Sebbene si sia trattato perlopiù di proteste pacifiche, sono stati segnalati anche diversi arresti di manifestanti. Il motivo del malcontento sarebbe da ricondurre all'inazione delle autorità nella lotta contro la criminalità e alla politica economica insoddisfacente.