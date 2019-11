Entrate mobili agli stadi del Qatar 2022 diventeranno scuole per i rifugiati in altri paesi

L’associazione di beneficenza qatariota Education Above All Foundation e lo studio di architettura Zahi Hadid costruiranno gli ingressi mobili speciali per gli stadi dei Mondiali di calcio nel Qatar.

Dopo il torneo queste entrate saranno consegnate ai paesi che ospitano rifugiati per trasformarle in scuole nei campi profughi, ha affermato il fondatore dell’associazione Moza bint Nasser.

“Presentiamo il progetto di creazione di un nuovo modello delle aule mobili, che nelle difficili circostanze di vita dei profughi saranno abili di assicurare ai bambini dei rifugiati e alle loro famiglie le istruzioni sicure, multifunzionali ed ecologiche, nonché uno spazio per comunicazione. Creeremo insieme allo studio di Zahi Hadid ed il comitato organizzativo dei Mondiali in Qatar 100 tali edificazioni, che saranno utilizzate durante il campionato come gli ingressi agli stadi e dopo saranno consegnati a 12 paesi per organizzare il processo educativo”, ha riferito la sceicca qatariota oggi al vertice internazionale sull’istruzione WISE.

In the Village at #WISE19, we are showcasing the fruits of this collaboration: a beautifully designed classroom that is sustainable, innovative & affordable. These classrooms will help educate some of the most marginalised children. #SDG4 @WISE_Tweets #EAAatWISE — Education Above All Foundation (@EAA_Foundation) November 21, 2019

Come ha riferito a Sputnik il rappresentante dell’associazione Education above all Ahmed Shauki, a differenza delle tende che ora svolgono il ruolo di aule studio nei campi per i rifugiati e non reggono più di tre anni, i moduli progettati dallo studio Zahi Hadid potranno servire per almeno dieci anni.

"Di norma le tende in cui i bambini studiano nei campi profughi sono scarsamente illuminate, utilizzate come magazzini e in condizioni climatiche difficili in estate o in inverno non possono essere utilizzate come aule studio. I moduli innovativi dello studio di Zaha Hadid hanno un design speciale che protegge dal vento e dal calore eccessivo progettato con la possibilità di installare pannelli solari per generare elettricità. Questi moduli sono in grado di ospitare fino a 40 studenti", ha affermato Shauki.

Shauki ha riferito che uno di questi moduli è stato testato in un campo profughi nel sud-est della Turchia, e nel prossimo futuro tali strutture saranno testate in un campo per i rifugiati nella capitale del Mali, Bamako.

Dopo i Mondiali nel Qatar i moduli innovativi per le istruzioni dei bambini nei campi profughi saranno consegnati a Libano, Palestina, Giordania, Turchia, Sudan del Sud ed alcuni paesi di Sud America, Asia e Africa.