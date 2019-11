In vendita la villa che il ricco russo Doronin regalò a Naomi Campbell prima che si lasciassero

Il miliardario russo Vyacheslav Doronin ha messo in vendita la casa, costruita sul progetto dell’architetto britannico Zahi Hadid. La villa sarebbe dovuta essere un regalo di nozze per la modella americana Naomi Campbell, ma la coppia si è lasciata prima del matrimonio.

L’amministratore delegato della compagnia Metruim Premium che si occupa delle vendite di immobili di pregio, Iliya Menzhunov ha confermato che Doronin sta cercando un acquirente per la sua villa. Menzhunov ha riferito che il prezzo della casa ammonta a 150 milioni di dollari.

“Non so quale sia la probabilità che qualcuno decida di acquistare un alloggio così costoso. Dubito fortemente che qualcuno, anche tra i ricchi, voglia spendere una simile somma di denaro. Non mi ricordo un acquisto in tali categorie di prezzo”, ha affermato Menzhunov in un’intervista a Sputnik.

La casa è stata messa in vendita nell'autunno del 2016 e non è ancora stata venduta.

“La prima cosa che salta agli occhi è che non c'è un angolo retto nella pianta della casa. La seconda cosa è la posizione del blocco principale del proprietario sopra il livello degli alberi, – ha proseguito Menjunov – quindi, la casa ricorda un UFO o un sottomarino con un periscopio. Dal punto di vista architettonico la casa è fuori dal comune. È certamente unica per essere una casa privata ed è un vero monumento di architettura”.

La superficie del palazzo di quattro piani è di 3.300 metri quadrati. Il piano inferiore dell'edificio è sotto il livello terra e il piano superiore, sul quale c’è solo una camera da letto, si innalza da terra di 35 metri. Oltre ai salotti, la casa dispone di una piscina lunga 20 metri, un complesso termale, palestra, giardino giapponese ed un night.

Il palazzo si trova a Barvikha, una delle zone di elite della cintura di Mosca, dove abitano cantanti famosi, attori, politici e uomini d'affari.

Questo è l'unico edificio residenziale privato al mondo progettato da Zahi Hadid e il secondo progetto del famoso architetto realizzato in Russia (dopo il centro commerciale Dominion Tower a Mosca).