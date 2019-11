Francia, prende multa da 100 euro per aver dato 70 centesimi ad una mendicante

Incredibile in Francia. Un cittadino residente a Tolosa è incorso in una contravvenzione da 100 euro per aver commesso un'infrazione davvero bizzarra: aver fatto l'elemosina ad una mendicante in stazione.

L'uomo, di nome Jeremy, al momento del fatto stava attraversando come ogni giorno la stazione per raggiungere il portone di casa e, dopo essersi fermato di fronte alla macchinetta dei biglietti per rinnovare l'abbonamento dei trasporti, è stato avvicinato da una donna che chiedeva l'elemosina.

"Le ho detto che non avevo soldi da darle", ha spiegato Jeremy, "ma in quel momento stavo proprio ritirando il resto dalla macchinetta. Così lei ha insistito, sbiascicando qualche parola in francese, chiedendomi di comprarle quaclosa da mangiare. Siccome non avevo tempo, ho deciso di vedere se avevo qualche monetina da darle nel portafoglio".

Per un pugno di centesimi di euro

Ed è proprio nel momento in cui l'uomo stava dando qualche spiccio alla mendicante, 70 centesimi in tutto, che dal nulla è apparso un agente della polizia ferroviaria e gli ha indicato il cartello con il divieto di fare l'elemosina nei luoghi pubblici.

"Gli ho risposto che la donna non mi aveva chiesto direttamente chiesto dei soldi, e lui mi ha rispoisto che se le avessi dato i soldi, che tenevo ancora in mano, ero passibile di contravvenzione. Mi è sembrato così strano che ho creduto che si trattasse di uno scherzo, e così le ho lasciato i miei 70 centesimi".

Ma in realtà lo scherzo, per il povero Jeremy, è durato ben poco e in men che non si dica l'uomo si è ritrovato con in mano una contravvenzione da 100 euro.

La multa sarà contestata

Jeremy, essendo convinto che la multa sia un "abuso di autorità", è ora intenzionato a contestarla, facendo leva sul fatto che la polizia ferroviaria è intervenuta quando lui aveva ancora in mano il denaro.

"E' fuori questione che io paghi 100 euro di multa per aver dato 70 centesimi ad una mendicante. E' assolutamente inammissibile", ha chiosato Jeremy.