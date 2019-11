Matrimonio in cielo: un australiano e una neozelandese dicono sì a 11mila metri

Stanno facendo il giro del mondo le immagini di Cathy e David Valliant, che hanno coronato il proprio sogno d'amore dicendosi reciprocamente sì ed unendosi in matrimonio su un volo della compagnia Jetstar.

Ma perché una scelta del genere, che a molti potrebbe apparire bizzarra? Ebbene, la coppia, lui nato in Australia e lei in Nuova Zelanda, nutriva il forte desiderio di sposarsi a cavallo tra i due paesi d'origine.

Così, sono partiti da Sydney alla volta di Auckland e si sono scambiati gli anelli a 37mila piedi di altezza (oltre 11mila metri).

"Volevamo simboleggiare il nostro amore per il volo, per l'Australia, per la Nuova Zelanda e l'amore l'uno per l'altra", ha dichiarato gioiosa Cathy una volta terminate le celebrazioni.

I due si erano conosciuti giocando ad un gioco online chiamato Airport City, nel 2011: "La cosa si è evoluta da lì", ha spiegato Cathy. "La prima volta ci siamo incontrati di persona all'aeroporto di Sydney, nel 2013, per la mia prima visita in Australia. Ci siamo guardati ed è stato un attimo".

Il matrimonio è stato celebrato da una delle assistenti di volo, Robyn Holt, che si è detta molto emozionata per quanto accaduto:

"E' stata un'occasione davvero molto speciale", ha spiegato in un'intervista ai giornalisti.

La compagnia aerea Jetstar, per l'occasione, ha realizzato una clip che mostra tutti i momenti salienti delle nozze ad alta quota.