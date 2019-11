Ryanair condannata in Spagna per aver fatto pagare il bagaglio a mano

Una sentenza storica del tribunale di Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda i regolamenti internazionali sui bagagli che è possibile imbarcare sugli aeromobili delle compagnie low cost.

Il giudice spagnolo, come riporta il quotidiano iberico La Vanguardia, ha condannato la compagnia irlandese Ryanair per aver fatto pagare un supplemento per il trasporto di un trolley, che sarebbe dovuto valere come bagaglio a mano, ad una passeggera che viaggiava con un volo da Madrid a Bruxelles.

La compagnia di Dublino, infatti, obbliga i propri clienti all'acquisto di un biglietto di classe priority per coloro che vogliono imbarcare una valigia fino a 10 kg, oltre alla propria borsa.

La decisione del tribunale di Madrid, però, obbligherà Ryanair a rimuovere tale clausola, ritenuta "abusiva" e limitante dei "diritti riconosciuti per legge ai passeggeri".

La policy 'della discordia' di Ryanair

Dal 2018 Ryanair ha introdotto delle novità decisamente poco gradite per i propri clienti, varando la cosiddetta tariffa 'priority', che consente di imbarcare un bagaglio da 10 kg oltre alla propria borsa pagando un sovrapprezzo sul biglietto normale.