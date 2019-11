Jurassic Park, questi Corgi sono pronti per Hollywood

I due cagnolini protagonisti di questo video hanno partecipato al Raduno annuale dei Corgi in Texas, tentando di aggiudicarsi il premio per il miglior costume.

Due simpatici esemplari di Corgi, vestiti con un costume da stegosauro e velociraptor, hanno detto la loro al contest per il miglior costume, tenutosi in concomitanza con il Raduno annuale dei Corgi 2019, in Texas.

I due animaletti, stando seduti su un carrello di metallo, cercano di spaventare la loro padrona, mostrando le fauci, per dimostrare di essere pronti a calarsi nella parte.

Saranno riusciti a vincere? Noi questo non lo sappiamo, sta di fatto che la loro interpretazione è davvero da Oscar e, con il loro costume, i due animali sono in grado di strappare più di qualche sorriso.