T-14 Armata, il nuovo carro armato russo verrà presto messo a disposizione dell'esercito

Le divisioni corazzate russe stanno per fare un salto nel futuro, con il poderoso carro armato T-14 Armata che sarà finalmente utilizzabile dall'esercito tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020.

Presente all'Airshow di Dubai, il CEO di Rostech Sergey Chemezov ha annunciato che la produzione in serie del carro armato T-14 Armata ha già avuto inizio.

Chemezov ha poi precisato che l'equipaggiamento è stato già testato su dei prototipi e ora si attende soltanto che l'innovativo carro armato venga implementato dalle unità corazzate russe e utilizzato in operazioni reali.

Il T-14 ha stupido tutto il mondo sin dal giorno della sua presentazione ufficiale, avvenuta in occasione della Parata della Vittoria sulla Piazza Rossa a Mosca, il 9 maggio 2015.

Un veicolo nettamente superiore

Attualmente, l'Armata è l'unico carro armato al mondo di generazione postbellica. Si tratta di un progetto unico degli ingegneri russi, il quale non ha analoghi all'estero. È interessante notare che tutti i componenti del nuovo carro armato siano di produzione nazionale, in modo che il carro non tema le sanzioni

La sua strumentazione è completamente digitale, fatto questo che gli permette di sorpassare su ogni parametro tutti i propri concorrenti sia in Russia che all'estero.

© Sputnik . Iliya Pitalev T-14 Armata

In passato, un leak di comunicazioni interne all'intelligence britannica, avevano messo in evidenza come il Regno Unito considerasse l'Armata "il passo più rivoluzionario nel design dei carri armati negli ultimi 50 anni".

Più di recente, anche il noto giornale tedesco Die Welt è stato costretto ad ammettere la superiorità dell'Armata rispetto al Leopard-2 teutonico.