Olanda, 25 migranti chiusi in container frigorifero su un traghetto diretto in GB

Ancora un caso di migranti occultati all'interno di un container frigorifero, a poco meno di un mese dal ritrovamento di 39 cadaveri in un Tir nell'Essex.

In Olanda 25 persone sono state rinvenute all'interno di un container frigorifero imbardato su di un traghetto che era appena salpato alla volta del Regno Unito.

Il 'carico' segreto è stato scoperto dalle autorità portuali della città di Vlaardingen subito dopo che la nave aveva levateol'ancora, e così il traghetto della Britannia Seaways è stato costretto a fare marcia indietro.

Una volta fatti uscire dalla camera frigorifera, due delle persone hanno cominciato ad accusare sintomi di assideramento e sono state trasportate presso le strutture ospedialiere più vicine.

Gli altri 23 sono stati invece accompagnati al commissariato di polizia, dove gli inquirenti li stanno interrogando per fare luce sull'accaduto. Al momento non sono state rese note le identità dei migranti.

Il tir nell'Essex

Appena un mese fa altri 39 migranti erano stati trovati morti a bordo di un tir a Grays, una località nella regione britannica dell'Essex.

La vicenda ha portato all'arresto di otto persone in Vietnam per traffico internazionale di esseri umani e di tre persone di nazionalità nordirlandese, considerate responsabili diretti del trasporto dei migranti in territorio britannico.