Truppe Usa rapiscono 2 siriani dalla loro casa nella provincia di Hasakah

Le forze militari statunitensi si sono calate da un elicottero su una casa nel sud della provincia di Hasakah e hanno arrestato due fratelli, lo afferma una emittente locale.

Non ci sono informazioni sulle generalità dei due fratelli.

Gli Stati Uniti avevano annunciato il ritiro delle truppe in ottobre, poco prima dell’inizio dell’offensiva transfrontaliera turca, ma l’esercito americano aveva in seguito dichiarato che diverse centinaia di unità sarebbero rimaste nel nordest della Siria per proteggere i giacimenti petroliferi.