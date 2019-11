Norvegia: manifestanti anti-islam bruciano corano in pubblico, aggrediti - Foto, Video

La protesta, durante la quali i membri di un'organizzazione anti-islamica locale hanno denunciato l'Islam come una religione di violenza e etichettando il profeta Maometto come un "pedofilo", sono culminate nel rogo di una copia del corano.

I leader musulmani di Agder, in Norvegia, hanno annunciato l'intenzione di presentare un rapporto della polizia dopo l'incendio del Corano verificatosi durante la manifestazione di sabato.

La dimostrazione di Stop Islamization of Norway (SIAN) a Kristiansand lo scorso sabato ha visto due copie del Corano essere gettate in un bidone della spazzatura e un'altra incendiata dal leader dell'organizzazione Lars Thorsen.

​Durante l'evento, che è stato supervisionato da oltre una dozzina di poliziotti, i membri di SIAN hanno definito l'Islam "fascista" e una religione di violenza, etichettando il profeta Maometto come un "pedofilo", come si desume dal video.

La profanazione del Corano ha suscitato notevole rabbia tra gli oppositori del SIAN e i musulmani che si erano lì radunati per una contro-dimostrazione. Alcuni alla fine sono riusciti a passare oltre le barriere della polizia aggredendo Thorsen.

Muslimene klikka da Koranen stod i flammer jeg ble lugga og slått i bakken . Det går bra med meg

​Mentre la manifestazione è stata autorizzata dalla polizia, SIAN non ha ricevuto il permesso di bruciare il Corano, motivo per cui la polizia ha prontamente interferito per porre fine all'evento.

“Tali azioni sono controverse. C'è un forte impegno. Ed è per questo che non abbiamo permesso il rogo", ha dichiarato il capo della polizia di Agder Morten Sjustøl ad ABC Nyheter.

Her er noen skjermbilder av der man ser hvordan ble angrepet og slått i bakken ... Forferdelig at noe slikt skjer når ble demonstrert fredelig

​"Dobbiamo concentrarci sul tradimento dei politici nei nostri confronti e contro i musulmani", ha detto Lars Thorsen.

Per sua stessa ammissione, ci sono diverse opinioni all'interno di SIAN sul bruciare o meno il Corano.

"Risulta essere un buon modo per visualizzare il potere negativo che è nell'Islam", ha spiegato Thorsen.

Il gruppo Stop Islamisation of Norway

Stop Islamization of Norway (SIAN) risale ai primi anni 2000. Il suo obiettivo dichiarato è contrastare la proliferazione dell'Islam, che considera un'ideologia politica totalitaria che viola la Costituzione norvegese, nonché i valori democratici e umani.

La comunità musulmana norvegese è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi decenni e si stima che rappresenti il 5,7% della popolazione del paese di 5,2 milioni, rappresentando ben oltre il 10% o più in alcuni comuni.