Il primo di questi vede l'esercito americano condurre un attacco massiccio utilizzando tutti i mezzi disponibili, comprese le armi nucleari. Secondo l'autore, questo concetto presenta dei rischi, dal momento che il Cremlino può conservare la capacità di "effettuare un attacco di rappresaglia altrettanto distruttivo".

Il secondo scenario prevede diversi passaggi. L’obiettivo principale è mettere la Russia in isolamento economico. In questa maniera si dovrebbe forzare "un cambiamento nella leadership politica".

Il giornalista Anthony Konyushevsky ritiene che la probabilità dello scoppio delle ostilità sia molto reale, poiché Washington potrebbe aver urgentemente bisogno di una "guerra su larga scala".

Inoltre, la Russia è vista come l'avversario più probabile e gli Stati Uniti dovrebbero "cercare di soggiogare il paese insieme al suo spazio geopolitico".

La pubblicazione sottolinea che la Russia, in circostanze estremamente difficili, "è riuscita a fare diverse mosse da maestro": il successo in Siria e l’allacciamento di relazioni con Turchia e Israele, mentre Washington "ha subito una umiliante sconfitta in Medio Oriente".