Russia, brevettato nuovo motore aereo supersonico in grado di lanciare razzi nello spazio

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha brevettato un propulsore per aerei in grado di farli viaggiare a velocità ipersonica e lanciare razzi nello spazio.

Roscosmos ha ricevuto un brevetto per uno schema di motore per aerei in grado di farli volare brevemente a velocità ipersonica e lanciare razzi nello spazio, si afferma nella descrizione dell'innovativo sviluppo pubblicata sul sito web dell'ente russo per i brevetti Rospatent.

Gli ingegneri di Roscosmos hanno sviluppato lo schema di un motore combinato che unisce le capacità di un propulsore a getto d'aria e un propulsore per razzi a propellente liquido. L'invenzione, come indicato nella sua descrizione,

"può essere utilizzata per creare un sistema di lancio orizzontale aerospaziale o per progettare un aereo che in grado di effettuare voli a velocità ipersonica per brevi periodi".

Si ipotizza di utilizzare questo motore principalmente su un aereo acceleratore, che decollerà da una normale base aerea fino a raggiungere la velocità ipersonica agendo come sorta di primo stadio nel lancio di un missile verso lo spazio. L'importanza dell'invenzione di Roscosmos è confermata da progetti analoghi in corso negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per creare un motore combinato nell'ambito del programma SABRE. Il progetto straniero, come indicato nella spiegazione della descrizione dello sviluppo russo, ha un design complesso del motore, mentre la versione russa è più semplice.

Questo non è il primo progetto che sfrutta la possibilità di lanciare oggetti nello spazio usando la tecnologia del "lancio aereo". La tecnologia prevede il lancio di un razzo da un velivolo (aereo o dirigibile) in volo. È stata sviluppata dai ricercatori dalla metà del secolo scorso, ma in quasi settant'anni, su oltre cento progetti, pochi hanno avuto successo.

Negli Stati Uniti negli anni '70 era stato testato il sistema di lancio aeronautico di razzi per distruggere i satelliti sul caccia F-15. Questi test hanno avuto successo, ma il lavoro è stato successivamente accantonato. Nel 1990, nell'ambito del progetto delle società americane Orbital Science e Hercules Aerospace è stato messo in orbita un satellite dal razzo vettore Pegasus lanciato da un aereo. Questo è attualmente l'unico sistema funzionante di "lancio aereo" nello spazio.