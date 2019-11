Svezia: destra sorpassa la sinistra in sondaggio politico storico

I Democratici svedesi hanno superato la popolarità dei socialdemocratici al potere in un sondaggio di opinione per la prima volta in Svezia.

Secondo l'ultimo sondaggio di opinione della società elettorale svedese Demoskop, il partito di destra dei Democratici svedesi ora ha il sostegno di appena un quarto degli elettori svedesi, il 24%. Ciò si confronta con solo il 22,2% di sostegno per i socialdemocratici al potere, che hanno avuto la loro peggiore performance elettorale alle elezioni del 2018, assicurandosi solo il 28 percento dei voti.

"Non sono sorpreso", ha detto al quotidiano Aftonbladet il leader dei Democratici svedesi Jimmie Åkesson.

Ha sottolineato che la crescita del sostegno per il suo partito è stata evidente negli ultimi anni. Secondo lui, questo "piacevole" cambiamento segna la fine dell'egemonia dei socialdemocratici, che hanno guidato il processo decisionale in Svezia per gran parte del XX secolo.

“Ho a lungo sostenuto che prima o poi saremmo diventati il più grande partito. Nel corso degli anni abbiamo costantemente parlato di criminalità, crescita dell'insicurezza, politica migratoria che non ha funzionato e politica d'integrazione che ha peggiorato la situazione. Sempre più persone stanno vivendo questi problemi nella loro vita quotidiana. Quindi diventiamo un'alternativa credibile”, ha spiegato Åkesson.

Lena Rådström Baastad, segretaria del partito per i socialdemocratici, ha accusato le perdite record della recente ondata di sparatorie di alto profilo ed esplosioni in tutta la Svezia, nonché dei controversi compromessi che il partito ha dovuto accettare per risolvere la crisi di diversi mesi di potere e porre fine al parlamento bloccato. Molti elettori hanno certamente visto l'alleanza con il Centro e i liberali, che tradizionalmente sostenevano il blocco "blu" del centro-destra come un tradimento.

“È una situazione dannatamente difficile in questo momento, quindi non sono sorpresa quando consideri ciò che abbiamo contro di noi, con bande omicide, sparatorie ed esplosioni. Siamo noi, in quanto partito al potere, a dover pagare il prezzo", ha spiegato Baastad.

Tuttavia, a causa della politica di blocco sopra menzionata, è tutt'altro che scontato che i Democratici svedesi entrino in parlamento, anche se emergeranno come il più grande partito nelle prossime elezioni del 2022. In precedenza, il blocco "rosso-verde" e i blocchi "blu" hanno superato le loro principali controversie per formare una barriera protettiva attorno ai Democratici svedesi per impedire loro di entrare in parlamento nonostante i grandi successi elettorali.

Ciononostante, anche con questa politica di accerchiamento e contenimento e una copertura mediatica apertamente negativa, i Democratici svedesi di destra hanno gradualmente migliorato i loro risultati e sono passati da essere un partito marginale negli anni '90 a ottenere il 12,9% nel 2014 e il 17,6% nel 2018.

Per mostrare al meglio questo cambiamento, Demoskop ha misurato il voto combinato di un blocco conservatore d'emergenza composto da Democratici svedesi, moderati e democratici cristiani, poiché i rappresentanti di questo partito sono diventati sempre più ricettivi alla cooperazione con gli ex “emarginati”. A oggi, il blocco conservatore ha il 49,4% combinato, superando il blocco liberale di sinistra e ottenendo quasi la maggioranza.

Tuttavia, alcuni elettori democratici svedesi della vecchia scuola hanno espresso disappunto per il loro partito che fa sempre più concessioni all’establishment per "normalizzarsi". Queste concessioni includono questioni bollenti come l'aborto e la doppia cittadinanza, nonché la sostituzione progressiva di figure associate al nazionalismo tradizionale.